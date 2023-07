’Zoeken naar betrouwbare politici’

Bekijk ook: Carola Schouten verlaat landelijke politiek

Haar werk in Den Haag afmaken? Ho maar, te moeilijk. Het lag ook niet in de lijn der verwachtingen. Eerst de visserij naar de kelder helpen, je bemoeien met de landbouw en uitstoot, wat ook niet echt hielp en als klapstuk verdwijnen straks onze pensioenen in een onzeker, nieuw stelsel. Zij zou zich ook bezig hebben gehouden met het armoedebeleid, maar daar heb ik niets van gemerkt. Met al die vertrekkende politici hou ik mijn hart vast voor Nederland. Frans Timmermans zou wel terug willen komen maar alleen als minister-president... God verhoede dat! De beoogde D66-leider Jetten droomt al van het torentje, maar hij heeft van die rare groene plannen, die miljarden kosten. Ik heb nog niemand gehoord die voor de ouderen en zieken wil zorgen. Het is zoeken naar goede, betrouwbare politici, waar haal je die vandaan?

A. Valk, Hoorn