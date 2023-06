Glasplaten verwoest: bij nabestaanden stroomden tranen over hun wangen

Als een dierbare overleden is, kan het troost bieden om een herinneringsplaats te hebben. Zo ga ik elke week naar het graf van mijn moeder. Ze overleed bijna drie jaar geleden. Het is fijn om regelmatig bij haar te zijn, mooie herinneringen op te halen, en even stil te worden. Omdat het een dierbare plek is, zorg ik er samen met mijn vader goed voor. Je moet er niet aan denken dat de steen ernstig beschadigd wordt of er verwilderd uit gaat zien.

martijn Schoolenberg.