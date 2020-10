Naast de Griekse vakantietragedie van de koning was de politieke verrassing van de week toch wel dat het kabinet ongemerkt over twee communicatie-experts blijkt te beschikken. De ministers Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) en Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) evalueerden voor hun collega’s de kabinetscommunicatie over corona.