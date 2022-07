Premium Het beste van De Telegraaf

Toevoeging aan Haagse trukendoos De schaamlappen van de coalitie

Door Wouter de Winther Kopieer naar clipboard

Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

De jongste toevoeging aan de Haagse trukendoos om problemen op afstand te zetten in plaats van ze voor de eigen politieke verantwoordelijkheid te nemen, is sinds vrijdag de ’gespreksleider’. We hadden al commissies, regeringscommissarissen en coördinatoren die voor de 29 bewindspersonen van Rutte-IV de kooltjes uit het vuur moesten halen. Nu mag een externe ’gespreksleider’ proberen boeren naar de stikstof-poldertafel te verleiden.