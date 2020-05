Bang bestuur Amsterdam dient conservatieve islam

Bestuurders van grote steden staan machteloos tegenover culturele ontwrichting. De groei van het salafisme verziekt het leefklimaat, met als gevolg meer geweld tegen homoseksuelen, Joden en vrouwen. De gemeente Amsterdam gaat nu onderzoek doen. Aanleiding is de zoveelste mishandeling van homoseksuelen in Amsterdam-Oost. Benieuwd of het beestje bij de naam genoemd gaat worden. Of komt er een rapport dat wegduikende bestuurders die geen heibel met moslims willen op hun wenken bedient?