’De tijd van ja en amen bij ouders is voorbij’

Ouders van nu zijn kritisch en mondig, ze nemen niet meer zomaar alles van scholen aan, ziet advocaat Wilco Brussee. Ⓒ 123RF

Ruzie om een musical is tegenwoordig al reden voor ouders om een kort geding aan te spannen tegen een school. Advocaat Wilco Brussee ziet het dagelijks: de stap naar de rechter wordt sneller gezet. De burger is nu eenmaal mondig. Maar dat is niet altijd in het belang van het kind.