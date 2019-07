’Slechte beurt voor ’geweldig’ Schiphol’

Door de grote tankstoring op Schiphol zijn honderden vluchten vertraagd, met woede van vliegreiziges tot gevolg. Sommigen waren boos over de communicatie, anderen over de service in vertraagde vliegtuigen.

Door de storing blijkt dat het op de nationale luchthaven een grote warboel is, een vliegveld waar als er iets fout gaat, eigenlijk niets geregeld is. Het 'geweldige' Schiphol faalt op alle terreinen. Zelfs gratis water bij deze extreme hitte kan er niet vanaf!

P. Cammaart