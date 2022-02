’Carnavalsfeest jaar overslaan’

Ik heb ooit boven de rivieren carnaval gevierd en vond het zacht gezegd nou geen knalfeest. Misschien had ik de beelden van carnaval in Rio te veel voor ogen. Maar los van mijn ervaring vind ik de discussie die nu door burgemeesters wordt gevoerd met de minister van Justitie en Veiligheid en de voorzitter van het Veiligheidsberaad over wel of niet doorgaan totaal nutteloos. Reden is dat het tijdelijk afschaffen van de anderhalve meter voor de feestgangers een slecht voorbeeld is voor de rest van de Nederlanders en strikt genomen op een voorkeursbehandeling neerkomt. En omhelzen, hossen en kussen met mondkapje op anderhalve meter is helaas onmogelijk. Dus beste gezagsdragers, toon moed en breng het slechte nieuws zo snel mogelijk, zodat de feestgangers weten waar ze aan toe zijn en helaas weer een jaartje moeten overslaan!

Bas Overmars, Amsterdam