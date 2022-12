’Burgerschapsonderwijs voor iedereen’

Het wordt een zogenaamd kerndoel van het `burgerschapsonderwijs`. Het woord alleen al..Wij kregen hier destijds[jaren 60&70] al goed en duidelijk onderwijs over. Laten we dan ook alle andere onderwerpen uitgebreider behandelen, zoals anti-semitisme, wereldoriëntatie, Arabische en Afrikaanse slavenhandel, gelijkheid voor vrouwen, enz. En geen protesten of wangedrag van allochtone leerlingen of ouders meer accepteren als die dit niet willen. Het heet tenslotte burgerschapsonderwijs, en dat geld voor iedereen.

W.Hageman,

Hillegom