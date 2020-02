’Dienstplicht weer invoeren’

Jongens en meisjes worden verplicht na hun middelbare schooltijd zich minimaal een jaar in te zetten voor de samenleving. Dat kan zijn in het leger, verpleeghuizen, onderwijs, ziekenhuizen.

Het mes snijdt gelijk aan twee kanten; de tekorten in die sectoren worden teruggebracht en minstens zo belangrijk de jeugd leert zich belangeloos in te zetten voor de samenleving. Aan dat laatste mankeert het tegenwoordig nog wel eens. Onze jeugd beschouwt het luxe leven dat de meesten leiden als normaal en het eigenbelang staat in vele gevallen voorop.

Dit geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar toch. Een nieuwe vorm van dienstplicht zou de samenleving in alle breedte goed doen. Het is maar een idee en al eerder ook in de politiek naar voren gebracht. Ik zou zeggen gewoon doen. Profiteren we allemaal van.

Ton Dalmulder

Weesp