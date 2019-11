’Drankrijders keihard aanpakken’

Ook in Den Haag is men wakker geworden en minister Grapperhuis komt volgend jaar met draconische maatregelen tegen alle chauffeurs die onder invloed zijn en tegen het groeiend aantal verkeershufters. Zij vormen een steeds grotere ergernis voor alle mede weggebruikers en zitten met het idee achter het stuur dat de regels niet voor hen gelden.

Toegestaan is momenteel nog een half promille alcohol in het bloed. Daar moeten we vanaf. Een nul-promillage moet de nieuwe norm worden! Dat is voor iedere verkeersdeelnemer duidelijk. En bovendien moet er een speciale task-force komen die zich landelijk alleen dáármee bezig gaat houden.

Want alle goede bedoelingen ten spijt, alles valt of staat met de pakkans. En ook rechters moeten meer van de ernst doordrongen worden. Want hoe vaak lopen overtreders momenteel niet lachend de rechtszaal uit? Dat moet nu maar eens afgelopen zijn.

Jan Muijs, Tilburg