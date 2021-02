Brief 1: ’Uiterlijk 2 maart winkels open’

Binnenland

ME beëindigt demonstratie Museumplein

De ME heeft zondagmiddag rond 15.45 uur ingegrepen bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Kort daarvoor was op last van burgemeester Femke Halsema de demonstratie tegen de coronamaatregelen ontbonden. Er hebben zich ongeveer 600 mensen verzameld.