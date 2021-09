’Trein goed alternatief voor vliegen’

Er is niet per se nieuw spoor nodig om meer luchtreizigers de trein in te lokken. Met een betere afstemming, communicatie, samenwerking en service kan al veel bereikt worden, aldus onderzoekers van de TU Delft.

Zelf ga ik regelmatig met de trein naar Duitsland, tot volle tevredenheid. De reis duurt wel iets langer, maar dan hoef je dus niet van en naar vliegvelden te reizen, en hoef ik me niet aan die vreselijke veiligheidscontrole te onderwerpen.

Een aantal tekortkomingen die de Delftenaren signaleren heeft specifiek betrekking op de gebrekkige service van de NS in Nederland. Zo heb je op elk groter Duits station een loket plus een informatiebalie, terwijl de NS op bijna alle stations de loketten wegbezuinigde. Tegenwoordig boek je natuurlijk op internet, maar bij vertraging zijn die informatiebalies heel handig.

Voor de politiek is een betere treinverbinding met Berlijn een stokpaard. Laten we in elk geval niet de fout maken die ze ooit maakten voor de verbinding met Brussel, die sneller werd maar tegelijk zoveel duurder dat die niet concurrerend meer was. Toen bleek dat de doorsnee toerist niet letterlijk tot elke prijs een supersnelle verbinding wil.

Reinier Bakels