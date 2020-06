’Coulant optreden werkt averechts’

Eindhoven heeft een burgemeester in de persoon van John Jorritsma, die begin juni aan zijn politiekorps de instructie gaf om coulant op te treden bij een antiracisme-demonstratie in zijn gemeente. Dit om mogelijke escalatie te voorkomen. Met andere woorden: niet optreden of wegkijken bij strafbare feiten en gedragingen.

Als dat soort instructies en optredens gemeengoed gaan worden en bij de demonstranten door gaan dringen dan kun je de borst wel nat maken. Dat zorgt juíst voor escalatie! Hoe zat dat ook al weer, met die zachte heelmeester en stinkende wonden?

Jan Muijs, Tilburg