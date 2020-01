Prachtig zoals hij met zijn linkerbeen spelers in de luren legde, versnelde, zijn lichaam in de meest vreemde bochten draaide en vooral veel en mooi scoorde. Een dribbelaar pur sang die je tegenwoordig niet meer tegenkomt. In Oranje speelde hij de finales van het WK 74 en 78 en blonk hij in 78 niet alleen uit, maar schoot in de blessuretijd op de paal. Die ene actie achtervolgde hem tot aan zijn dood!

Bas Overmars,

Amsterdam