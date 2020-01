Brief 2: ’Strenger controleren aan de grens’

Het is dweilen met de kraan open om het maar eens onparlementair te zeggen. De allengs groeiende overbevolking is uitermate slecht voor het milieu, klimaat en ontwricht de samenleving met allerlei vergrijpen. Onder de asielzoekers zijn heel veel onterechte vluchtelingen met verbloemde beweegredenen. Juridische en financiële problemen.

Aan de grens moet strenger worden gecontroleerd. Voortschrijdend inzicht bewijst dat stellingname in eerdere jaren volkomen terecht is. De vraag is nu of er daadwerkelijk wordt gehandeld of dat het blijft bij sociaal wenselijk denken vanwege de aankomende verkiezingen.

B. Huisman

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: