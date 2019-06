’Geen plastic tassen meer’

Verwerpelijk om op deze manier munt te slaan uit de gemakzucht van de klant. Biologische supermarkten - ook in het buitenland - verkopen allang alleen duurzame boodschappentassen (verschillende formaten en soorten, ook opvouwbare), en vaak kun je er ook katoenen zakjes voor fruit en groente e.d. aanschaffen. Die zijn licht maar sterk, gaan jaren mee en kunnen gewoon in de wasmachine. En waar de hygiëne echt in het geding is en glas, papier of blik geen optie is, zijn de producten steeds vaker voorverpakt in biologisch afbreekbaar plastic dat in de biobak mag.

K. Teplá, Voorburg