’Verdient leraar nou echt zo weinig?’

En weer gaan onderwijzers en leraren staken voor meer salaris. De hoeveelste keer is dat al?Men weet dat er veel draagvlak is voor goed onderwijs en daar maakt men gebruik van. Waarom lees en hoor ik nooit iets over het uurloon van onderwijzers en leraren? We vernemen alleen hoeveel procent ze erbij willen. Ik denk dat heel veel mensen die in een andere sector werken verbaasd zijn als ze lezen hoeveel verdiend wordt door de nimmer tevreden onderwijzers en leraren. En de werkdruk? Die is er overal. Begin eens de discipline aan te halen in de leslokalen. Vroeger was niet alles beter, maar er was wel respect voor de meester (die werd toen zo genoemd) en leraar.

René Kardurk, Heerlen