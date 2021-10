’Straks in de file voor de laadpaal’

Bijna dagelijks ontstaan er al weer verkeersinfarcten door de miljoenen auto's die zich van A naar B bewegen. Het is niet leuk meer op onze snelwegen.

Laten we ons gelukkig prijzen, dat van al dat verkeer elektrisch aangedreven auto's nog maar een klein gedeelte uitmaken van het totaal. We hebben allemaal in Engeland de lange rijen voor de benzinestations gezien. Daar ging het om slechte bevoorrading van die stations, waardoor vele automobilisten voor gesloten deuren stonden. Eenzelfde beeld zouden we momenteel in ons land ook zien als het merendeel elektrisch zou rijden.

Want waar kunnen al die miljoenen auto's terecht als die na een paar honderd kilometers al weer aan de laadpaal moeten. Dat wordt aanschuiven in lange rijen. En dan heb ik het nog niet eens over het aanzien van het landschap. Een land vol met laadpalen en onafzienbare velden met zonnepanelen langs de snelwegen en op miljoenen daken. Het wordt er bepaald niet fraaier van.

Jan Muijs, Tilburg