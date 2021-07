’Hopeloze huizenjacht’

Bij de koop van huizen geldt niet: waar een wil is, is een weg, zoals een lezer beweert (WUZ, 6/7). Onze niet-rokende, weinig uitgaande, studieschuldloze, fulltime werkende dochter heeft een spaarpotje. Maar zij is helaas single en dan kun je een eigen huis wel vergeten. De prijzen van huizen gaan zo snel omhoog, daar is met een enkel salaris niet tegenop te sparen. Ze woont daarom nu al weer 4,5 jaar thuis en spaart maar door.

C. Steenman-Vollebregt