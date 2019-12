’Belastingdienst uitstekende organistatie’

De afdeling toeslagen van de Belastingdienst maakte een grote blunder. De afdeling BTW behandelt de ondernemer niet altijd als een medewerker die voor hen ( de belasting ) geld ontvangt, geld bewaart en later afdraagt aan de Belastingdienst. Maar dit zijn afdelingen van de Belastingdienst. Het is zo kort door de bocht om bij fouten en/of misverstanden re roepen: de Belastingdienst deugt niet!

Na bijna 60 jaar intense samenwerking met de Belastingdienst, waarbij meerdere problemen bij onderafdelingen van deze dienst voorkwamen en opgelost werden, kan ik niet anders dan concluderen dat de Belastingdienst een uitstekende organisatie is waarbij onderafdelingen af en toe steken laten vallen. Per saldo: wees blij dat we in een land leven waar een financieel integere DNA heerst.

Jack Paanen,

(Administratiekantoor Diemen)