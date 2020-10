’Vaderlijk gezag overheid ontbreekt’

Zij neemt een gezin als voorbeeld waar in tijden van crisis de ouders de leiding nemen en er alles aan doen om met de juiste maatregelen de crisis te overwinnen. Wat wij missen is vaderlijk gezag van de overheid waarbij de belangen van de bevolking op de eerste plaats komen en dat vraagt om heel duidelijke regels met gezag en eenduidigheid van alle betrokken partijen.

Geen dringende adviezen maar verplichten om je aan duidelijke regels te houden, zoals de 1,5 meter afstand houden, handen wassen en mondkapjes dragen in het ov, winkels en andere openbare gebouwen.

Wanneer iedereen zich houdt aan de regels dringen we verdere besmettingen terug en het is vanzelfsprekend dat dit voor jongeren en ouderen een bepaalde opoffering en solidariteit vraagt, die nu helaas vaak ontbreekt. Deze coronacrisis is veel ernstiger dan velen denken en eist streng nageleefde maatregelen. Geen slappe aanpak en geen juridisch gekrakeel over het mondkapjes verplichten, nood breekt wet.

D. Zuyderduyn, Katwijk