’Protesten Prinsjesdag kinderachtig’

Op Prinsjesdag stonden er boeren langs de route met omgekeerde vlaggen “boe” te roepen en met hun duimen omlaag van hun verontwaardiging over de politieke besluiten blijk te geven. Die verontwaardiging is volkomen terecht, maar de wijze waarop zij werd gebracht was ronduit kinderachtig, tegen de verkeerde persoon gericht en op de verkeerde plaats. Ga staan voor het ministerie waar alles wordt bekokstoofd, of bij het torentje. Het Staatshoofd kan achter de schermen adviseren en dan is het beter hem te vriend te houden dan hem tegen de schenen te schoppen en te schofferen.

Reinier Voogd