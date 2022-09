Daarom is de hoofddoek gevaarlijk voor onze Westerse beschaving

Premium Buitenland

Millennials versus moellahs: Iran in greep van groeiend protest tegen hidjab

Iran is in de greep van groeiende protesten, waarbij vrouwen in het openbaar hun verplichte hidjab afwerpen en in brand steken. Zij hebben genoeg van de strikte islamitische regels en komen in opstand, gesteund door groepen jongeren die inmiddels niets minder dan het einde van het regime eisen.