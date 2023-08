’BKR terecht op vingers getikt’

Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel houdt al tientallen jaren nauwkeurig de negatieve registraties bij van mensen die om wat voor reden dan ook schulden hebben opgelopen. Bij zo’n registratie houdt je leven zo'n beetje op en kun je geen kant meer op. Een hypotheek afsluiten? Een lening afsluiten? Dat kun je gevoeglijk wel vergeten. Het BKR zelf benaderen om een inschrijving te laten vervallen? Ook als je helemaal geen schulden meer hebt? Tot op heden was ook dat onmogelijk. Stichting BKR was voor schuldenaren onbereikbaar. Een weinig verheffende situatie.

Dat vond nu ook de rechter die in al zijn wijsheid besliste dat BKR ook zelf verwijderingsverzoeken moet gaan behandelen. Volkomen terecht natuurlijk. Dat had eigenlijk al jarenlang de trend moeten zijn. Maar beter te laat dan nooit.

Jan Muijs, Tilburg