’Logisch dat Duitsland het beter doet’

Iedere keer wordt er in de media over het enorme verschil tussen Nederland en Duitsland met betrekking tot besmettingen, ziekenhuisopnamen, ic-bedden en corona-doden gerept. Duitsland doet het véél beter dan ons land, Duitsers zouden veel gedisciplineerder zijn dan de Hollanders, enzovoorts.

Mijns inziens is dat slechts deels de oorzaak ervan dat Duitsland het zoveel beter doet dan wij. De veel zwaarder wegende oorzaak is het enorme verschil in grootte tussen de twee landen. Duitsland is 8,7 ( bijna 9) keer groter dan Nederland. Duitsland heeft gemiddeld ’slechts’ 225 inwoners per km². Nederland heeft er 416 per km2! Bijna twee keer zoveel! De kans op besmettingen is bij ons dan ook veel groter! Kromme vergelijkingen dus.

C.N.H. van Dijck, Mijdrecht