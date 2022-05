Pim Fortuyn en de doodse stilte over de islam

Premium Geld

Torenhoge inflatie noopt tot harde keuzes: ’Misschien verkoop ik mijn auto wel’

In het villadorp Wassenaar is armoede niet wat de inwoners het meest bezighoudt: het aantal gezinnen met een laag inkomen ligt er ver onder het landelijk gemiddelde. Maar ook in het villadorp wordt inmiddels gesproken over bezuinigen, nu de inflatie maand na maand de pan uitrijst.