Brief 2: ’En al dat geweld in videogames dan?’

In alle eerlijkheid, heeft u wel eens naar de tientallen ’kinderkanalen’ op tv gekeken, met de meest afgrijselijke aliens, en ruimtewezens met rare maskers op die elkaar naar het leven staan met alle mogelijke geweld van laserstralen en explosies? Van ’s morgens vroeg tot s avonds laat? Nog maar niet te spreken van alle videogames waar het er om gaat zoveel mogelijk tegenstanders uit te schakelen, lees doden? Er is niks mis met Pietje Bell in de tijdsgeest gezien. Daar kan menig ’ongeruste’ ouder nog van leren.

Andre Stroet, Bredevoort

STEM op deze brief

Of op een van de andere brieven: