Premium Het beste van De Telegraaf

Wachten op excuses voor fakenieuws

Door leon de winter Kopieer naar clipboard

Vanaf het begin van de jacht op Donald Trump beweerden sommige van mijn Amerikaanse vrienden dat er sterke aanwijzingen waren dat de beschuldigingen in het ’Steele Dossier’ – Trump zou in het geheim samenspannen met Poetin en zou zo gek zijn dat hij hoeren had laten plassen op het Moskouse hotelbed waarin Obama had geslapen – compleet verzonnen waren.