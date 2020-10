Uitslag Stelling: Weinig animo voor nepvlees

Volgens adepten van dit ’vega’vlees zou het moeten zorgen voor een dier- en klimaatvriendelijker voedingspatroon. „Het toont vooral de opmars aan van ’fabrieksvoer’”, zo vindt een stemmer. „Als we dan toch klimaatvriendelijker moeten eten, kies dan voor vers voedsel van eigen bodem. Dit ’nepvlees’ is pure commercie.” Iemand anders: „Typisch Nederlands om ter vervanging van vlees met ’neppers’ aan te komen en het niet te proberen op te lossen met kaas, eieren en noten.”

De vlees- en zuivellobby is ook niet zo gecharmeerd van vleesvervangers. Onlangs probeerden ze van de EU een verbod op benamingen als ’burger’ en ’worst’ voor vegetarische producten los te krijgen. Het Europees Parlement stemde echter tegen. Een meerderheid van de stemmers vindt het jammer dat producten als ’kipstuckjes’ (Vegetarische Slager) en ’ookworst’ (Hema) deze benamingen mogen houden.

„Bedenk voor die producten andere namen dan burgers en worst”, zo vindt een deelnemer. „Als ik filet americain koop dan wil ik niet belazerd worden met rood spul in een bakje.” Iemand anders: „Je kunt het toch gewoon groenteschijf noemen, in plaats van burger? Er zit geen vlees in vegetarische producten. Waarom zou je ze dan zo willen noemen?”

Een flinke meerderheid van de respondenten vindt helemaal niet dat er minder vlees gegeten zou moeten worden. En slechts 14% vindt dat we minder zuivel zouden moeten gebruiken. Iemand schrijft: „We zijn groot geworden met vlees en zuivel.”

Als Nederlanders al minder vlees zouden moeten eten, dan zouden ze dat volgens de meeste respondenten moeten doen ter voorkoming van dierenleed.

Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit in opdracht van Wakker Dier bleek dat consumenten -ondanks de groei van het aantal vleesvervangers- in Nederland afgelopen jaar meer vlees zijn gaan eten. De meeste respondenten zijn daar niet verbaasd over. Een van hen trekt de resultaten van dit onderzoek daarbij in twijfel. „Alle onderzoeken van Wakker Dier zijn opgesteld met de intentie iedereen vegetariër te laten worden.” Iemand anders zegt: „Wakker Dier maakt de boeren kapot met dit soort onzin.”

Heel weinig respondenten zien een toekomst in kweekvlees. Veruit de meesten denken niet dat dit kunstvlees vlees afkomstig van dieren zal gaan vervangen.

De meeste stemmers geloven ook niet dat een vegetarische variant de vleeskroket, rookworst of bitterbal zou kunnen vervangen. Een liefhebber: „Net als met die airfryerproducten, gaat dit het ook niet worden. Een kroket is van vlees en moet uit de frituur komen.” Bijna niemand van de respondenten ziet het dan ook zitten om zijn prakje boerenkool te voorzien van een ’ookworst’ van de Hema.

Iemand die weliswaar de opmars van vleesvervangers toejuicht, merkt op: „Zeker een vooruitgang, maar van rookworst moeten ze afblijven.” Een andere flexitariër: ,,Door de boerenkool gaan nog steeds echte rookworst en spekjes, want anders is het niet lekker.”