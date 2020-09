Brief 3: ’Eindelijk kernenergie weer op agenda’

Duitsland wijzigt haar beleid al in windmolens en stapt gefaseerd over op milieuvriendelijk aardgas, eigenlijk milieuvriendelijk aardgas wat wij hier bij het vuilnis willen gaan zetten. Zelfs Spanje heeft momenteel grootse plannen voor het aanleggen van een aardgasnetwerk van duizenden kilometers,... eigenlijk een netwerk wat wij hier al tot elk huis in de grond hebben liggen.

Frankrijk heeft momenteel zo ook 58 CO2-milieuvriendelijke kerncentrales en bijna geen omgevingvervuilende windmolens of weilanden vol met zonnepanelen, en haalt zijn klimaatdoelen met ’twee vingers in de neus’.

Ondanks de schone energieaanpak van deze landen stelde onze regering zich hardleers op, en hield zich decennialang met vele tientallen miljarden aan subsidies vast aan omgevingvervuilende windmolens en zelfs de laatste jaren zworen ze bij dure luidruchtige warmtepompen.

Gelukkig beginnen ze in Den Haag langzamerhand het licht te zien en zijn ze onlangs al van het verbranden van biomassa uit hout afgestapt, en nu willen ze de ’decennialang verketterde kernenergie’ weer terug op de agenda plaatsen.

Ondanks de vele tientallen miljarden aan verkeerde overheidssubsidies kunnen we stellen dat hier sprake is van een staaltje van ’beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’

Mario Verhees, Asten

