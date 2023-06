Hoe zou het onze jongens en meiden van Defensie in Litouwen vergaan? Die gedachte borrelde bij me op, gezien de troebelen in de regio en de recente ontwikkelingen, naast de oorlog in Oekraïne. In Litouwen verdedigen zo’n tweehonderd Nederlandse militairen onze ’vrede en veiligheid’. Ze doen dat ingeklemd tussen de Russische enclave Kaliningrad en Wit-Rusland, die allebei zeer vijandig staan tegenover de EU, NAVO en Nederland. Moskou dreigt met raketten op onze dijken. Migranten worden als hybride wapens gebruikt en onze kant op gestuurd.