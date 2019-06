’Huursjacheraars aanpakken’

Het is goed en volkomen terecht dat consumentenwaakhond ACM huurbemiddelaars aanpakt die huurders hoge kosten laten betalen bij het aangaan van een huurcontract.

Deze bemiddelaars brengen verhuurders en huurders bij elkaar en als dit in opdracht is van de verhuurder, mogen aan de huurder geen kosten in rekening worden gebracht. Dit is bij wet verboden.

Veel huurbemiddelaars lappen deze regel echter aan hun laars en trachten door het opleggen van bemiddelingskosten, administratiekosten en/of contractkosten de wet te omzeilen. De ACM controleert en handhaaft vanaf nu en legt deze huursjacheraars hoge boetes op. Een uitstekend initiatief dat huurders in deze overspannen woonmarkt extra bescherming biedt.

Jan Pronk, Beverwijk

