Uitslag Stelling: ’Straf bedreigen zwaarder’

Je zou verwachten dat door het huidige 'klimaat' politici zich laten weerhouden om zich verkiesbaar te stellen. De deelnemers zij verdeeld hierover. De ene helft denkt dat dit wel zo is, de andere helft niet. Een stemmer meent: ,,Het wordt steeds gevaarlijker. Het huidige klimaat is ruw en agressief en de agressie is steeds ongeremder.” Sommigen begrijpen de online verwijten wel. ,,Politici doen het niet goed en dan moet je niet gek opkijken als ze worden bedreigd.”

Sigrid Kaag gaf van de week een slachtofferverklaring af in de rechtbank en sprak haar belager rechtsstreeks aan. Ze stelde dat ze zich in Nederland soms onveiliger voelt dan in het buitenland, waar ze veel heeft gewerkt. Hoewel slechts een kwart dit gelooft, vindt een meerderheid het goed van Kaag dat ze het woord nam in de rechtszaal. ,,Ik ben echt niet van D66, maar ik heb er bewondering voor hoe minister Kaag heeft gesproken voor de rechtbank.”

Een enkeling is het hier niet mee eens: ,,Ze heeft ten onrechte gebruik gemaakt van haar spreekrecht. Als politica en ’sterke vrouw’ zou ze hierover haar schouders moeten ophalen. Bovendien kan zij -gezien haar positie als politica - beveiligd worden.” Een andere deelnemer trekt een vergelijking met de PVV-leider die al jaren wordt beveiligd. ,,Sjonge, wat een heisa ineens. Wilders wordt al jaren bedreigd en beveiligd, maar daar is geen aandacht voor.” En een ander stelt: ,,Wat Kaag en De Jonge meemaken, is niets vergeleken met Wilders die nog geen boodschap kan doen zonder een beveiliger.”

Sommigen menen dat naast politici ook anderen onlien worden bedreigd. ,,Politici staan in de belangstelling en dit wordt bekend via de media. Maar dit fenomeen bestaat ook in andere beroepsgroepen, maar daar is niet of nauwelijks aandacht voor.”

Degene die Kaag en De Jonge bedreigd heeft via Facebook, kreeg vijf maanden gevangenisstraf waarvan twee maanden voorwaardelijk. Van de meeste deelnemers mag deze straf wel langer zijn. Een meerderheid vindt dat de straffen voor het online bedreigen van publieke figuren omhoog moeten. Eveneens een meerderheid vindt dat justitie aangiften van online bedreigingen sowieso voor de rechter moet brengen. ,,Er zou een aparte rechtbank moeten komen voor internetbedreigingen. De meeste rechters hebben echt geen flauw benul van de impact van internet, dat blijkt uit de lichtheid van de straffen die worden uitgedeeld.”

Het gros van de deelnemers gelooft dat het online bedreigen van politici vaak gebeurt uit woede en frustratie over het door hen gevoerde beleid. ,,Het beleid is voor de burgers niet meer uit te leggen. Kijk naar de hoge energieprijzen, de toeslagenaffaire en de overspannen woningmarkt. Het is gewoon een puinhoop. Online de beleidsmakers aanspreken, geeft mensen het gevoel dat ze geen roepende zijn in de woestijn”, klinkt het. Een ander deelnemer verklaart: ,,Sociale media leggen bloot wat vroeger altijd geroepen werd in de kroeg en op verjaardagsfeestjes. Eigenlijk is er niets nieuws onder de zon.”