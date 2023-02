’Leerkracht beheerst basisvakken onvoldoende’

Zij waren ouderwets en moesten meegaan met de tijd. Zie hier het resultaat: grote uitval op de basisvakken lezen, taal/spelling en rekenen. Ook het schrijven hoefde niet meer zoveel aandacht te krijgen omdat er toch veel op de pc werd gewerkt. De grootste foute gedachte ooit. Men ging voorbij aan het belang van de oog- hand coördinatie en de taalontwikkeling die door het schrijven worden geactiveerd. Plus het feit dat, door te schrijven, de woorden beter worden onthouden. Een hele generatie ondervindt nu de gevolgen doordat veel leerkrachten de basisvakken onvoldoende beheersen. Om les te kunnen geven moet je ’boven de vakken’ staan. Dat wil zeggen dat je zelf de vakken heel goed moet beheersen voor je het kunt uitleggen aan kinderen. Het doet me pijn om te zien hoe leerkrachten het belangrijker vinden om de school ’leuk’ te maken, ipv de vakken goed aan te bieden. En dat kan écht wel op een leuke manier, is mijn ervaring.

M. van Beers, Riethoven