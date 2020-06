’Gezondheid belangrijker dan privacy’

Mensen beseffen niet dat onze privacy al lang een loos woord is. Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. weten echt alles van je. Bovendien vult iedereen klakkeloos aanmeldformulieren, puzzels, lidmaatschappen, offerte aanvragen, etc. op internet in. Wat denk je dat er met die gegevens allemaal gebeurd ! Google maar je naam, schrikbarend wat er dan allemaal tevoorschijn komt. Kortom, laat die corona-app maar komen.

Bert Maas