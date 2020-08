’Trumps grootste tegenstander is Trump zelf’

Zijn slogan is ‘Maak Amerika weer fatsoenlijk’ en dat slaat terecht beperkt aan, want Amerika is het land van Rambo en American football. En daar gaat het er keihard aan toe. Toch maakt Biden een kans wanneer Trump in de debatten te hard, te bot doorschiet. Te veel zichzelf is. Zijn sterke punt is namelijk ook zijn zwakke punt : te veel zelfoverschatting, te veel overtuigt van het eigen gelijk. Dat kan de kiezer in het midden uiteindelijk gaan tegenstaan. Kortom : Trump zijn grootste tegenstander heet vooral Trump en niet Biden.

Jan Tolsma

Leiden