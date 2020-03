Integriteitskwesties binnen overheidsinstanties zijn van alledag. Vorige week schreef ik bijvoorbeeld over corruptie bij de douane en hoe de leiding daarmee omgaat. Of beter gezegd: er niet mee omgaat. Veel douaniers van de werkvloer reageerden. Soms met emotionele mails en brieven. Een aantal voelt zich al jaren niet serieus genomen door bazen. Alarmsignalen van omkoping worden weggewuifd of met de mantel der liefde bedekt.