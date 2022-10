Premium Het beste van De Telegraaf

Vrije samenleving kan tegen stootje

Door Ronald Plasterk Kopieer naar clipboard

Slachtofferhulp Nederland heeft er bij Netflix op aangedrongen om de veelbekeken serie over seriemoordenaar Dahmer te stoppen. De reden is dat de dader er in vergelijking met de slachtoffers sterk uit zou komen. In sommige van de beste films en series aller tijden zijn de daders de helden, veel meer dan deze enge Dahmer: the Godfather, Breaking Bad, the Sopranos. Maar zelfs als je de kritiek van Slachtofferhulp zou delen: je hoeft er toch niet naar te kijken! Mijn vader zei vroeger: ’er zit een knop aan dat ding’, en dat geldt helemaal voor een televisienet waar mensen abonnementskosten voor betalen: je hoeft het niet te kopen.