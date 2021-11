Brief 2 ’Politiegeweld soms begrijpelijk’

Buitenland

Vermiste Cleo (4) levend gevonden: ’Onze familie is weer compleet’

Het op mysterieuze wijze verdwenen meisje Cleo (4) uit Australië is ’levend en wel’ gevonden in een vergrendeld huis in de stad Carnarvon, in het westen van het land, vlak bij het huis van haar ouders. Een 36-jarige man is opgepakt en wordt verhoord. Hij heeft geen connectie met de familie van Cleo....