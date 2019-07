Door zwak beleid zullen wijkkalifaatjes ontstaan

De zoveelste episode van het mislukte deradicalseringswerk: in Den Haag verspreiden salafistische jongerenwerkers IS-propaganda. In plaats van fanatisme en jihadzucht te bestrijden, geven ze juist tips om uit handen van de AIVD te blijven. Dit is geen ongelukkig incident of het gevolg van uitzonderlijke ambtelijke nalatigheid. Het is een fors symptoom van een malaise rond de politieke islam die steeds meer terrein wint door de overheid te slim af te zijn.