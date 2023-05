Premium Het beste van De Telegraaf

Bier en bitterballen: jaarvergadering uniek moment voor buitenstaanders

Door Yteke de Jong Kopieer naar clipboard

Yteke de Jong

„Waar was je vrijdag?” Deze vraag werd me zondag gesteld op Twitter door een aantal aandeelhouders van ingenieursbureau Arcadis, dat niet echt bekend is bij het grote publiek. Het Nederlandse beursfonds is voortgekomen uit de Heidemij en adviseert bij aanleg van infrastructuur over de hele wereld. De aandeelhouders vonden het jammer dat ik niet bij de jaarvergadering was die vrijdag gehouden werd. Ik geloof erg in het persoonlijk contact en probeer zoveel mogelijk aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen. De ’klagers’ verwachtten ook nog een verslag van me. Dit jaar dus niet, omdat ik gekozen had voor een afscheidsinterview op een ander moment met vertrekkend topman Peter Oosterveer. Dat stond wel zaterdag in de krant.