’Wet rond ontslagrecht afschaffen’

Dit destijds door Lodewijk Asscher opgetuigde gedrocht is namelijk zijn doel volledig voorbijgeschoten en heeft niet gezorgd voor meer vaste banen of een soepeler ontslagprocedure. Eerder het tegendeel. Daarnaast kunnen oudere ondernemers vaak niet meer stoppen met hun bedrijf omdat ze het zittende personeel een enorme transitievergoeding moeten betalen waar meestal geen geld voor is. Snel actie is dus geboden.

Jan Pronk, Beverwijk