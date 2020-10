Verdeeld over vuurwerk

Een voorstander van een verbod reageert: „In veel landen is het voor particulieren verboden dus waarom hier ook niet? Het scheelt ook zorgkosten.”

„Door vuurwerk rollen er jaarlijks veel te veel ogen en vingers door de straat”, reageert ook een ander. „De spoedeisende hulp is met Covid-19 toch al overbelast. Dan hebben we het nog niet eens over de schade aan het milieu en het dierenleed dat door vuurwerk wordt veroorzaakt. Vuurwerk is niet meer van deze noch van toekomstige tijd.”

Veel voorstanders van een verbod voelen zich onveilig rond de jaarwisseling. „Het zou geen probleem zijn als iedereen zich aan de regels zou houden, maar dat is in Nederland een utopie. Heel veel baldadige jongeren zijn al dagen voor oud en nieuw bezig met onverantwoord gevaarlijk vuurwerk”, stelt een respondent. „Veel van die jongeren schijnen het leuk te vinden om anderen ermee te laten schrikken en het dus in iemands richting te gooien”, constateert ook een ander. „Ik durf op oudjaarsdag amper naar buiten en tijdens de knalperiode zit ik met huisdieren die vaak in paniek zijn.”

Tegenstanders van een algeheel vuurwerkverbod hekelen ook veelvuldig ’de relschoppers die oud en nieuw gebruiken als excuus voor vandalisme’. „Maar dat doen ze ook wel zonder vuurwerk”, stelt een respondent.

„Oud en nieuw is een leuke en speciale Nederlandse traditie die we niet door een stel relschoppers moeten laten verpesten”, schrijft een ander. „Met een verbod tref je vooral de gewone burger die gezellig zijn oliebolletje eet en om twaalf uur wat vuurwerk afsteekt en de buren een fijn jaar wenst.”

In plaats van een verbod pleiten veel respondenten voor ’zwaardere boetes en meer handhaving op illegaal vuurwerk’. „We verbieden tegenwoordig alles zodra er geen goede handhaving is. Nieuwjaar zonder vuurwerk en lawaai is geen nieuwjaar.”

Daar is 51% van de respondenten het mee eens. 46% van de deelnemers denkt daarentegen dat een jaarwisseling zonder vuurwerk ook een leuk feest kan zijn. „Twee jaar en we zijn er aan gewend”, reageert iemand nuchter. „Als je zonder vuurwerk met oud en nieuw bent opgegroeid, weet je niet beter”, stelt ook een ander.

Professionele vuurwerkshows zijn voor een kleine meerderheid van de respondenten (58%) een redelijk alternatief voor het zelf afsteken van vuurwerk.

„Vaak draait het tijdens de jaarwisseling ook om opscheppen en aftroeven”, gelooft een andere stellingdeelnemer. „Als in: ik heb beter en mooier vuurwerk dan de buren. Als je vuurwerk alleen nog maar laat afsteken door professionals kunnen veel ongelukken worden voorkomen.”

Ook zijn er meerdere stellingdeelnemers die wijzen op moderne alternatieven voor het knalgeweld tijdens de jaarwisseling. „Lichtshows zijn ook mooi”, schrijft iemand. „Met behulp van moderne lasertechnieken en drones kunnen prachtige shows worden gerealiseerd”, reageert ook een ander. „Misschien is dit in de toekomst ook wel een alternatief voor vuurwerk voor particulieren. Het is goed voor mens, milieu en dier.”