Ombudsman: Wie krijgt de alimentatie?

De kinderen van Theo wonen bij zijn ex. Theo betaalt elke maand via het LBIO alimentatie aan zijn ex. Die alimentatie is bedoeld voor de zorg voor hun drie kinderen. Onlangs is zijn dochter 18 jaar geworden. Daarom mag Theo's dochter nu beslissen of de alimentatie rechtstreeks aan haar wordt overgemaakt of aan haar moeder.

Theo wil de alimentatie graag aan zijn dochter overmaken, zodat de betaling niet meer via zijn ex hoeft te verlopen. Hij vraagt het LBIO om het bankrekeningnummer van zijn dochter. Maar het LBIO ziet dat de dochter op een aanvraagformulier heeft ingevuld dat de betaling via haar moeder mag verlopen. Maar tegelijkertijd vertelt het LBIO Theo dat zijn dochter het ook goed vindt als hij het geld rechtstreeks overmaakt.

Dat is verwarrend! Wat het nog verwarrender maakt is dat Theo niet precies weet welk bedrag hij voor zijn dochter moet overmaken. Hij maakt nu maandelijks één bedrag over voor zijn drie kinderen en heeft het LBIO daarom gevraagd om een berekening. Maar uit de berekening van het LBIO kan Theo niet opmaken hoeveel er naar zijn dochter moet en hoeveel er nog naar zijn ex moet.

Theo vraagt hulp van de Nationale ombudsman, omdat hij er zelf met het LBIO niet uitkomt. Hij komt in contact met onze collega Hillechien. Zij begrijpt dat het een verwarrende situatie is voor Theo. Ze vraagt het LBIO om nog eens goed te achterhalen wat de dochter het liefst wil en om welk bedrag het gaat.

Gelukkig krijgen Hillechien en Theo hier snel reactie op. Theo ontvangt de juiste gegevens en hoort dat hij de alimentatie rechtstreeks naar zijn dochter mag overmaken. Ook verduidelijken ze om welk bedrag het gaat. Daar is Theo erg blij mee. Hij bedankt Hillechien voor haar hulp.

Het gebeurt helaas vaker dat overheidsinstanties niet duidelijk genoeg zijn in hun communicatie met de burger. In dit geval begreep Theo de berekening niet en speelde er onduidelijkheid over wat zijn dochter wel of niet wilde. Ik vind het belangrijk dat een overheidsinstantie dan de tijd neemt om samen met de burger naar de vraag of het probleem te kijken en tot een oplossing te komen.

Gaat het ook mis tussen u en het LBIO ? Bel dan gratis de Nationale ombudsman 0800 – 33 55 555.