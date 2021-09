Brief 3 ’Verduurzaming KLM-menu huichelarij’

En wat doen we met suiker en alcohol als het om onze gezondheid gaat? Gevulde koeken en saucijzenbroodjes blijven gewoon. Heerlijke, hypocriete huichelarij. Gelukkig is het in businessclass, ’business as usual’. Als er geld verdient kan worden dan mag het best iets minder groen. In de VS echter blijft het nog even op de menukaart staan want daar heb je voor je het weet een proces aan je broek hangen. Over principes gesproken.

Leendert Otto Suurbier

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: