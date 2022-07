’Veel blessures in voetbal nep’

Het verschil zit hem echter niet in de kleinzerigheid, misschien dat 20% echt een blessure heeft, maar 80% ligt daar om een tegenstander een gele dan wel rode kaart te bezorgen. Het vervelende is dat scheidsrechters, maar ook commentatoren, met beelden er met open ogen in trappen. De VAR hoeft echter alleen maar even in het oor van de scheids aan te geven dat een speler totaal niet is geraakt en er dus geel moet volgen wegens wangedrag. Daarmee ban je de vallende ziekte alvast uit de voetbalwereld voor een groot deel.

Eddy Flens, Amsterdam