Lichtpuntje: met andere ogen

Al wandelend en fietsend, kwam er veel moois op mijn pad. Ik zag, de natuur, mijn woonplaats, met andere ogen. Fotografeerde straten, bijzondere gebouwen. Zette het op een plaatselijke site. Stelde daar vragen bij. Al gauw had ik volgers. Er kwam een oude film boven water. Ouderen in het verzorgingshuis hebben die film gezien.

Een oudere dame, vertelde over haar jeugd. Historische plekken werden levend. Ik ontmoette mensen, uiteraard op anderhalve meter afstand, op straat, in het park. Een man, met een zwaar apparaat op zijn rug, die in de tropische hitte zijn werk deed.

Ik mocht foto's maken in een museumboerderij, kreeg koffie, in de voorkamer, vloer van veldkeitjes. Sprak er een man die het klompenpad gelopen had. Ook bezocht ik de melktap en de ijsboerderij. Hoorde en zag hoe ze omgingen met de maatregelen.

Door dit alles ben ik nu lid van de Historische Vereniging Borculo.

Lichtpuntjes in een bijzondere tijd.

Wilma Beskers, Borculo