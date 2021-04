Uitslag stelling: Vertrouwen in Rutte kwijt

Bijna de helft vindt zelfs dat er nieuwe verkiezingen moeten komen. Hij zou ’naar eer en geweten’ de pers te woord hebben gestaan, zei demissionair premier Mark Rutte afgelopen vrijdag bij de start van het nu al historische Kamerdebat over de mislukte verkenning. Dat proces liep eerder vast, nadat een notitie van verkennersduo Ollongren en Jorritsma uitlekte, waarin de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt werd genoemd. Rutte verklaarde tegenover de NOS de naam van Omtzigt nooit te hebben genoemd, maar toen de gespreksverslagen boven tafel kwamen, bleek het tegendeel. Tijdens het debat, waarin hij ter verantwoording werd geroepen, bezwoer Rutte nog maar eens dat hij nooit gelogen heeft.

„Dementie bij willekeur”, noemt een stellingnemer de plotselinge vergeetachtigheid van de premier. Het is immers niet de eerste keer dat Rutte zegt geen herinnering te hebben aan gebeurtenissen of gedane uitspraken. Meer dan de helft (55%) van de stellingdeelnemers geeft aan geen vertrouwen meer te hebben in Rutte, na de opstapelende ontwikkelingen in de zogenoemde ’verkennersgate’. „Het patroon van vergeetachtigheid is een schoffering van kiezers”, zegt iemand. „En zeker van mensen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire.”

Meer dan de helft van de respondenten (54%) is er kraakhelder over: laat Rutte plaatsmaken voor een nieuwe premier. Nog eens bijna de helft (48%) pleit voor nieuwe verkiezingen. „We hebben behoefte aan transparantie. Een nieuw begin zou het eerlijkst zijn”, zegt iemand.

Toch is lang niet iedereen happig op een nieuwe stembusgang. Het is omslachtig en kost te veel tijd, stellen veel respondenten. Tijd die we niet hebben, omdat het land door een crisis moet worden geloodst. „De verkiezingen zijn geweest, de kiezer heeft gesproken. Stop met al het gekonkel en ga aan het werk: er is meer dan genoeg te doen.” Een ander zegt daarover: „Er hebben twee miljoen mensen op Rutte gestemd. Moeten die mensen dan in de kou worden gezet?”

Zo’n 45% van de stellingnemers vindt bovendien dat de VVD eerst zelf het heft in handen moet nemen door een nieuwe leider naar voren te schuiven. „De partij is toch als grootste uit de bus gekomen. Laat ze zelf een nieuwe leider kiezen, om vertrouwen te herwinnen. Als dat niet lukt, zijn verkiezingen een optie.”

De paasdagen die volgden op het Kamerdebat moesten een periode van ’bezinning’ vormen. Die bleek van korte duur. Op zaterdag liet ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers weten niet in een nieuw kabinet te stappen met Rutte als premier. ’Buitengewoon niet charmant’ noemden verschillende prominente VVD’ers zijn uitspraken. Anderen prezen Segers juist voor het bekennen van kleur. Ook de stellingdeelnemers lijken verdeeld. „Erg moedig van Segers. Hij geeft de VVD een koekje van eigen deeg”, zegt iemand. Maar niet iedereen vindt dat hij het slim heeft gespeeld. „Hij had gelijk de motie van wantrouwen van Wilders moeten steunen, in plaats van achteraf stennis te schoppen.”