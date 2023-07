Stelling: Treinkaartje met spitsheffing onacceptabel

De NS kampt met grote drukte in de spits. Vooral in de ochtend zitten de treincoupés propvol. NS-topman Wouter Koolmees wil daarom de treinkaartjes in de spits duurder maken omdat ’het anders te vol wordt’ en de tarieven buiten de spits verlagen. Is verhoging van de tarieven in de spits een goed plan zodat minder reizigers dan de trein nemen of spoort zijn voorstel niet?

